На замену коллектора на проспекте Строителей нужно 60 млн рублей

30.04.2021 | 18:30

На проспекте Строителей, напротив здания МЧС, произошла чрезвычайная ситуация, в которой лишь случайно не пострадали люди. На дороге часть пешеходного перехода ушла вниз на глубину трех метров.

«Это уже не в первый раз. Кругом все проваливается, дороги плохие, не пройдешь, не проедешь», - пожаловалась пенсионерка.

«Недавно делали, а опять уже обвал. Не получается как-то у работников сделать. Может быть, проблемы с трубами», - предположила женщина.

Под землей проходит канализационный коллектор крупного диаметра, который впервые громко о себе заявил в 2019 году: провалился асфальт на третьей полосе, где двигался автомобиль.

«Он проехал по ней и резко остановился, получился маленький провал. На моих глазах эта яма увеличилась в два раза, она проваливалась пластом», - рассказывал очевидец Анатолий Худяков.

В 2020-м соседние участки дороги так же внезапно для водителей уходили вниз. 2021-й не стал исключением, наоборот, провалы участились - только в апреле их было четыре.

«Сети пришли в негодность», - сообщил бригадир Дмитрий Куликов.

Через девять дней случилось новое ЧП, которое увидели проверяющие состояние города чиновники.

«Третий раз бог милует уже. Он говорит: «Ребята, делайте, думайте». В следующий раз может оказаться там любой из нас», - высказался заместитель главы города Юрий Зиновьев.

Подобное уже произошло в 2019-м на улице Аустрина. Горячая вода подмыла грунт, в яму с кипятком провалилась легковушка, водитель и пассажир погибли на месте.

На проспекте Строителей коммунальщики были накануне, восстановили асфальт после провала. А на следующий день рядом образовался новый.

Представитель Горводоканала не стал хитрить: он не может дать гарантию, что завтра по соседству не рванет другой участок. Чтобы поменять весь коллектор, нужно 60 миллионов рублей, которых у организации нет.

«Сейчас уберут там столбы, и будем копать», - пояснил заместитель директора ООО «Горводоканал» Николай Грунтов.

Во время работ пешеходы сильно рискуют. Светофоры не работают, а грузовик коммунальщики поставили так, что водители не видят, как из-за него выходят люди.