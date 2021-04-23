В полиции прокомментировали случай с учебной гранатой на улице Лазо

23.04.2021 | 12:29

В УМВД России по Пензенской области прокомментировали случай с обнаружением учебной гранаты на улице Лазо, 2, неподалеку от дома бывшего губернатора Ивана Белозерцева.

«В 9:15 от медсестры стоматологической поликлиники поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина у входной двери положил предмет, похожий на гранату», - сообщили в пресс-службе управления.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и кинолог.

«Правоохранители установили и задержали гражданина 1980 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, который оставил учебную гранату», - добавили в ведомстве.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Угрозы для окружающих не было и нет, подчеркнули в пресс-службе регионального УМВД РФ.

«При обнаружении подозрительных предметов следует сообщить об этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя самостоятельно их перемещать либо брать в руки», - напомнили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.