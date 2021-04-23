Происшествия

В полиции прокомментировали случай с учебной гранатой на улице Лазо

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В УМВД России по Пензенской области прокомментировали случай с обнаружением учебной гранаты на улице Лазо, 2, неподалеку от дома бывшего губернатора Ивана Белозерцева.

«В 9:15 от медсестры стоматологической поликлиники поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина у входной двери положил предмет, похожий на гранату», - сообщили в пресс-службе управления.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и кинолог.

«Правоохранители установили и задержали гражданина 1980 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, который оставил учебную гранату», - добавили в ведомстве.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Угрозы для окружающих не было и нет, подчеркнули в пресс-службе регионального УМВД РФ.

«При обнаружении подозрительных предметов следует сообщить об этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя самостоятельно их перемещать либо брать в руки», - напомнили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

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Гость||

это даниле

Гость||

Адресом ошибся? Хотел ИА имещества лишить?

Гость||

а на заборе он ничего не написал?

Гость||

Опять мириканцы Ивану пакостят. Где только телефоны берут?

Гость||

Ванины сынки в войнушку поиграть решили

Гость||

значит пора продавать если сможет и валить отсюдова по добру по здорову, итак понятно это эта семейка жуликов тут лишняя

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на улице Лазо, 2,
Отжатая у государственной клиники недвижимость! Почему СКР ещё не возбудил дело против Белозерцева -Лузгина -Блащук по этому неоспоримому факту.

Гость||

Кошмар!Наказать по полной!Женщина молодец проявила бдительность!

Имя: Гость
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