В полиции прокомментировали случай с учебной гранатой на улице Лазо

В УМВД России по Пензенской области прокомментировали случай с обнаружением учебной гранаты на улице Лазо, 2, неподалеку от дома бывшего губернатора Ивана Белозерцева.
«В 9:15 от медсестры стоматологической поликлиники поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина у входной двери положил предмет, похожий на гранату», - сообщили в пресс-службе управления.
На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и кинолог.
«Правоохранители установили и задержали гражданина 1980 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, который оставил учебную гранату», - добавили в ведомстве.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.
Угрозы для окружающих не было и нет, подчеркнули в пресс-службе регионального УМВД РФ.
«При обнаружении подозрительных предметов следует сообщить об этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя самостоятельно их перемещать либо брать в руки», - напомнили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.
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