В соцсетях появились снимки последствий урагана в районах области

21.04.2021 | 10:27

Жители районов Пензенской области поделились в соцсетях кадрами последствий непогоды, обрушившейся на регион в ночь на среду, 21 апреля.

Так, ураганный ветер сорвал крышу со здания школы № 1 в поселке Колышлей. На снимке можно увидеть, что пострадала значительная часть кровли.

Сообщили о разрушениях и жители Тамалинского района. Снесло крышу у Дома культуры в селе Малая Сергеевка, а в Ульяновке сдуло остановочный павильон, порыв ветра унес его на несколько метров от площадки.

В Заречном на Зеленой улице, рядом с парковкой, упало несколько сосен. Ни люди, ни автомобили не пострадали.

Улетел остановочный павильон и в Каменке. На снимке - конструкция, лежащая на проезжей части.

Ранее жители Пензы поделились в соцсети «ВКонтакте» фотографиями ущерба, нанесенного ураганным ветром. Оказались повреждены и опрокинуты оставочные павильоны, упали деревья и баннеры.