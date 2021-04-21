Происшествия

В соцсетях появились снимки последствий урагана в районах области

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Жители районов Пензенской области поделились в соцсетях кадрами последствий непогоды, обрушившейся на регион в ночь на среду, 21 апреля.

Так, ураганный ветер сорвал крышу со здания школы № 1 в поселке Колышлей. На снимке можно увидеть, что пострадала значительная часть кровли.

Сообщили о разрушениях и жители Тамалинского района. Снесло крышу у Дома культуры в селе Малая Сергеевка, а в Ульяновке сдуло остановочный павильон, порыв ветра унес его на несколько метров от площадки.

В Заречном на Зеленой улице, рядом с парковкой, упало несколько сосен. Ни люди, ни автомобили не пострадали.

Улетел остановочный павильон и в Каменке. На снимке - конструкция, лежащая на проезжей части.

Ранее жители Пензы поделились в соцсети «ВКонтакте» фотографиями ущерба, нанесенного ураганным ветром. Оказались повреждены и опрокинуты оставочные павильоны, упали деревья и баннеры.

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Источник — фото 1 vk.com/penza_live
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Гость||

С такой парусностью эти остановки должны быть закреплены по месту. Показываете результаты разгильдяйства. Хорошо не покалечило ни одного смерда.

Гость||

Какой ураган?. Просто сильный ветер. Был бы ураган, хоть вполсилы, тут еще и все новостройки бы сдуло.

Гость||

а асфальт тоже ветром сдуло? а разметку?

Имя: Гость
Комментарий:

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