В соцсетях появились снимки последствий урагана в районах области

Жители районов Пензенской области поделились в соцсетях кадрами последствий непогоды, обрушившейся на регион в ночь на среду, 21 апреля.
Так, ураганный ветер сорвал крышу со здания школы № 1 в поселке Колышлей. На снимке можно увидеть, что пострадала значительная часть кровли.
Сообщили о разрушениях и жители Тамалинского района. Снесло крышу у Дома культуры в селе Малая Сергеевка, а в Ульяновке сдуло остановочный павильон, порыв ветра унес его на несколько метров от площадки.
В Заречном на Зеленой улице, рядом с парковкой, упало несколько сосен. Ни люди, ни автомобили не пострадали.
Улетел остановочный павильон и в Каменке. На снимке - конструкция, лежащая на проезжей части.
Ранее жители Пензы поделились в соцсети «ВКонтакте» фотографиями ущерба, нанесенного ураганным ветром. Оказались повреждены и опрокинуты оставочные павильоны, упали деревья и баннеры.
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С такой парусностью эти остановки должны быть закреплены по месту. Показываете результаты разгильдяйства. Хорошо не покалечило ни одного смерда.