В Пензе ураганный ветер повалил деревья и остановочные павильоны

Жители Пензы сообщили об ущербе, нанесенном ураганным ветром. Непогода начала бушевать на территории региона в ночь с 20 на 21 апреля. Наутро объекты в разных районах города оказались повреждены.
Фотографиями с мест поделились участники одного из городских сообществ во «ВКонтакте».
На улицах Ладожской и Баумана повалило остановочные павильоны. «Ветер нежно остановки колышет!» - пошутил по этому поводу один из интернет-пользователей.
Не выдержали порывов и деревья. На улица Аустрина ствол упал на провода над проезжей частью. Во дворе в микрорайоне Маньчжурия береза накрыла легковушку.
На Тамбовской на проезжую часть упала рекламная конструкция.
На улице Терешковой упали строительные леса. «Будьте осторожны», - призвал очевидец.
На улице Генерала Глазунова повалило ограждение стройплощадки.
Сигналы о последствиях разгула стихии поступили и из других микрорайонов.
«Проезд мимо «Засеки» перекрыт, упало дерево!», «На М5 (р-н «Петуха») перед пешим переходом в сторону Самары оборвался трос со знаками, мотается до земли», - рассказали пензенцы.
В среду, 21 апреля, в Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности: ожидается очень сильный юго-восточный ветер порывами до 20, а местами - до 25 м/с. Сотрудники МЧС дали пензенцам рекомендации, как обеспечить свою безопасность.
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Ни фига себе,сказал я себе...