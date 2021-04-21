В Пензе ураганный ветер повалил деревья и остановочные павильоны

21.04.2021 | 08:24

Жители Пензы сообщили об ущербе, нанесенном ураганным ветром. Непогода начала бушевать на территории региона в ночь с 20 на 21 апреля. Наутро объекты в разных районах города оказались повреждены.

Фотографиями с мест поделились участники одного из городских сообществ во «ВКонтакте».

На улицах Ладожской и Баумана повалило остановочные павильоны. «Ветер нежно остановки колышет!» - пошутил по этому поводу один из интернет-пользователей.

Не выдержали порывов и деревья. На улица Аустрина ствол упал на провода над проезжей частью. Во дворе в микрорайоне Маньчжурия береза накрыла легковушку.

На Тамбовской на проезжую часть упала рекламная конструкция.

На улице Терешковой упали строительные леса. «Будьте осторожны», - призвал очевидец.

На улице Генерала Глазунова повалило ограждение стройплощадки.

Сигналы о последствиях разгула стихии поступили и из других микрорайонов.

«Проезд мимо «Засеки» перекрыт, упало дерево!», «На М5 (р-н «Петуха») перед пешим переходом в сторону Самары оборвался трос со знаками, мотается до земли», - рассказали пензенцы.

В среду, 21 апреля, в Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности: ожидается очень сильный юго-восточный ветер порывами до 20, а местами - до 25 м/с. Сотрудники МЧС дали пензенцам рекомендации, как обеспечить свою безопасность.