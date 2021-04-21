Происшествия

В Пензе ураганный ветер повалил деревья и остановочные павильоны

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Жители Пензы сообщили об ущербе, нанесенном ураганным ветром. Непогода начала бушевать на территории региона в ночь с 20 на 21 апреля. Наутро объекты в разных районах города оказались повреждены.

Фотографиями с мест поделились участники одного из городских сообществ во «ВКонтакте».

На улицах Ладожской и Баумана повалило остановочные павильоны. «Ветер нежно остановки колышет!» - пошутил по этому поводу один из интернет-пользователей.

Не выдержали порывов и деревья. На улица Аустрина ствол упал на провода над проезжей частью. Во дворе в микрорайоне Маньчжурия береза накрыла легковушку.

На Тамбовской на проезжую часть упала рекламная конструкция.

На улице Терешковой упали строительные леса. «Будьте осторожны», - призвал очевидец.

На улице Генерала Глазунова повалило ограждение стройплощадки.

Сигналы о последствиях разгула стихии поступили и из других микрорайонов.

«Проезд мимо «Засеки» перекрыт, упало дерево!», «На М5 (р-н «Петуха») перед пешим переходом в сторону Самары оборвался трос со знаками, мотается до земли», - рассказали пензенцы.

В среду, 21 апреля, в Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности: ожидается очень сильный юго-восточный ветер порывами до 20, а местами - до 25 м/с. Сотрудники МЧС дали пензенцам рекомендации, как обеспечить свою безопасность.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Ни фига себе,сказал я себе...

Гость||

Лузгина ничем не придавило?

Гость||

Да с такими цеклонами я и сама как придавленная!

Гость||

Когда же будет в традиции приваривать остановки,а не просто втыкать как попало.ох,уж этот русский авось!!!!

Гость||

У ЛУЗГИНА работы прибавилось :))))

Гость||

Гость писал(a):

Когда же будет в традиции приваривать остановки,а не просто втыкать как попало.ох,уж этот русский авось!!!!
Так дешевле,бизнес как у воинов Чингисхана: Награбить и сдохнуть. А здесь :награбить и свалить,но губернатор не успел...

Гость||

Гость писал(a):

Да с такими цеклонами я и сама как придавленная!
цИклоны. Запомните,как цИкличность Ваших месячных.

Гость||

Гость писал(a):

цИклоны. Запомните,как цИкличность
Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают. (Платон)

Гость||

Не умничай тута.

Гость||

Гость писал(a):

Не умничай тута.
Ни тута, а здеся!

Гость||

Гость писал(a):

Лузгина ничем не придавило?
Если только совестью ,хотя у него её нет и ни когда не было. Зачем заменили массивные Химмашевские остановки на это хлипкое небезопасное и тесное ГОВНО. Надо заставить всех чиновников из администрации причастных к этому распилу ставить нормальные остановочные павильоны за их личный счет.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Не умничай тута.
Ни тута, а здеся!

САГЛАСИН!

Гость||

Гость писал(a):

У ЛУЗГИНА работы прибавилось :))))
Вы видели работающего Лузгина !?))))))))

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

цИклоны. Запомните,как цИкличность

Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают. (Платон)

Гость писал(a):
Гость писал(a): Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают. (Платон)

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Гость писал(a):

>

> цИклоны. Запомните,как цИкличность

> Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него

> бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают.

> (Платон)

Гость писал(a):
Гость писал(a): Глупца можно

> узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и

> высказывается о том, про что его не спрашивают. (Платон)

Вот ведь мардвин настырный.

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Имя: Гость
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