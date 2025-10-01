Момент перед ДТП со скутером в Заводском районе попал на видео

01.10.2025 | 11:02

Во вторник, 30 сентября, на Гагаринском путепроводе в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал водитель электроскутера. Момент перед аварией попал на видео.

Электроскутером Ikingi управлял 61-летний мужчина. Около 16 часов он двигался по первой полосе в сторону улицы Гагарина. Его опередила маршрутка, после чего мужчина не справился с управлением и столкнулся с Datsun on-DO, за рулем которого был 28-летний водитель.

Ударом скутериста отбросило на встречную полосу.

Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

По данному факту проводится проверка, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Видео и фото 1 - «ДТП Пенза», фото 2 - «Сова Пенза Авто».