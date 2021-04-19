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Происшествия

На улице Кураева в Пензе иномарка начала уходить под землю

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В понедельник, 19 апреля, в социальной сети «ВКонтакте» сообщили о ЧП на улице Кураева, у торгового центра «Высшая лига». Там прорвало канализацию.

По всей видимости, вода размыла грунт, стало проваливаться асфальтовое покрытие. Припаркованный автомобиль Suzuki накренился и начал уходить под землю.

На кадрах, которыми поделился пользователь, можно увидеть ручьи грязной воды, бегущие по улице. Колесо легковушки оказалось в провале.

«Чуть не припарковалась утром на этом месте, а девочка на Сузуки таки встала», - написала горожанка.

В ООО «Горводоканал» прокомментировали ЧП.

«Специалисты в курсе произошедшего, в настоящее время информация о коммунальной аварии уточняется», - сообщили в организации.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Вся Пенза утопает в говне и проваливается под землю.

Гость||

Гость писал(a):

Вся Пенза утопает в говне и проваливается под землю.
В след за Иваном. Только капитан покинул судно первым

Гость||

Лузгина арестовали?

Гость||

Гость писал(a):

Лузгина арестовали?
Кому это пучиглазое чудо нужно?

Гость||

На ул. Красной у ПГУ рядом с проходной канализационный ручей лет 10 журчит по проезжей части и все норм, все довольны)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалисты в курсе произошедшего, в настоящее время информация о коммунальной аварии уточняется
Чего там уточнять? Устранять надо в темпе.

Гость||

ЛУЗГИНА ПОСАДИЛИ

Гость||

Лузгин всех сдал, он под следствием

Имя: Гость
Комментарий:

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