На улице Кураева в Пензе иномарка начала уходить под землю

19.04.2021 | 11:18

В понедельник, 19 апреля, в социальной сети «ВКонтакте» сообщили о ЧП на улице Кураева, у торгового центра «Высшая лига». Там прорвало канализацию.

По всей видимости, вода размыла грунт, стало проваливаться асфальтовое покрытие. Припаркованный автомобиль Suzuki накренился и начал уходить под землю.

На кадрах, которыми поделился пользователь, можно увидеть ручьи грязной воды, бегущие по улице. Колесо легковушки оказалось в провале.

«Чуть не припарковалась утром на этом месте, а девочка на Сузуки таки встала», - написала горожанка.

В ООО «Горводоканал» прокомментировали ЧП.

«Специалисты в курсе произошедшего, в настоящее время информация о коммунальной аварии уточняется», - сообщили в организации.