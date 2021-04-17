В Кузнецком районе шофер «Газели» врезался в прицеп фуры и погиб

17.04.2021 | 16:05

В субботу, 17 апреля, в селе Махалино Кузнецкого района произошло смертельное ДТП.

Фото и видео с места происшествия опубликовано в группе соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, водитель грузовой «Газели» с прицепом въехал в полуприцеп идущего впереди большегруза. Перед столкновением шофер пытался уйти вправо, и правый нижний угол прицепа фуры пришелся как раз на водительское место. Удар был так силен, что эту часть кабины просто сплющило.

Автор фото и видео сообщает, что водитель грузовика погиб. Он также предупреждает, что авария стала причиной огромного затора в обе стороны движения.

На место автокатастрофы прибыли пожарные и медики. Люди в форме МЧС пытаются достать тело погибшего водителя с помощью специнструмента.

В Госавтоинспекции рассказали подробности произошедшего.

По предварительным данным, в 14:30 минут на 727-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Газель» под управлением 36-летнего водителя и КамАЗ с 40-летним шофером.

«В результате происшествия водитель «Газели» от полученных травм скончался. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.