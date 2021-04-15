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Происшествия

В ДТП с маршруткой в центре Пензы пострадали два человека

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Серьезная авария с участием общественного транспорта произошла в центре Пензы вечером в четверг, 15 апреля. На улице Кирова (в районе кинотеатра «Октябрь») столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Фото и видео с места ДТП очевидцы разместили в водительских сообществах во «ВКонтакте» и Viber.

На кадрах - автобус малой вместимости, следовавший по маршруту № 10, и легковушка с разбитым крылом и оторванным передним бампером. Видно, что на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Также выезжали пожарные.

«По предварительным данным, в 19:10 на улице Кирова, 39, произошло столкновение автомобилей Renault под управлением мужчины 1959 года рождения и Ford Transit под управлением мужчины 1960 года рождения», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

В результате пострадали два человека. Водителя легковой машины доставили в больницу. Одного из пассажиров маршрутки (мужчину 1974 года рождения) осмотрели на месте и отпустили.

По факту случившегося будет проведена проверка.

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Гость||

Пострадал один, заголовок про двоих!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В результате пострадали два человека. Водителя легковой машины доставили в больницу. Одного из пассажиров маршрутки (мужчину 1974 года рождения) осмотрели на месте и отпустили.

Имя: Гость
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