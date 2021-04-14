Происшествия

В Пензенской области коронавирус убил четырех женщин

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В Пензенской области растет число жертв коронавирусной инфекции. Во вторник, 13 апреля, было зарегистрировано четыре летальных исхода.

Умершие - женщины в возрасте от 61 до 89 лет. Кроме COVID-19 у всех выявили серьезные сопутствующие заболевания.

У младшей из жертв диагностировали ожирение II степени, спаечный процесс в брюшной полости и узловой зоб щитовидной железы. У остальных: атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию.

Одна из умерших страдала сахарным диабетом II типа, имела доброкачественное образование в теле матки и закрытый перелом большеберцовой кости.

Таким образом, с начала пандемии в Пензенской области официально заявили о 577 летальных случаях заражения коронавирусом.

«Выписаны 157 человек. Итого выздоровевших - 40 777», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Разрешение на постройку крематория дают городам, где население от 1,3 мил. чел.

Гость||

Когда уже этого коронавируса поймают и посадят в тюрьму по 105й?

Гость||

Двое, однозначно заразу в больницах нашли.

Гость||

В России так таки и прививают всех одной вакциной.Ну боятся пожилые этого Спутника, сначала всех тромбозами озадачали, а теперь вакцинируйтесь.

Гость||

Гость писал(a):

Разрешение на постройку крематория дают городам, где население от 1,3 мил. чел.
В период пандемии можно и с меньшим количеством населения. А коронавирус - это только начало. Россия обложена по границам баклабораториями США с биологическим оружием.

Врт уже птичий грипп начал передаваться людям...

Гость||

Каким образом убил? Застрелил? Зарезал? Повесил? Задушил? Забил руками и ногами?

Гость||

дело возбудили?

Имя: Гость
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