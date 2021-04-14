В Пензенской области коронавирус убил четырех женщин

В Пензенской области растет число жертв коронавирусной инфекции. Во вторник, 13 апреля, было зарегистрировано четыре летальных исхода.
Умершие - женщины в возрасте от 61 до 89 лет. Кроме COVID-19 у всех выявили серьезные сопутствующие заболевания.
У младшей из жертв диагностировали ожирение II степени, спаечный процесс в брюшной полости и узловой зоб щитовидной железы. У остальных: атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию.
Одна из умерших страдала сахарным диабетом II типа, имела доброкачественное образование в теле матки и закрытый перелом большеберцовой кости.
Таким образом, с начала пандемии в Пензенской области официально заявили о 577 летальных случаях заражения коронавирусом.
«Выписаны 157 человек. Итого выздоровевших - 40 777», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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