На проспекте Строителей загорелся павильон с шаурмой

28.08.2025 | 09:36

В среду, 27 августа, на проспекте Строителей случился пожар в торговом павильоне по продаже шаурмы.

Сигнал поступил в МЧС в 17:11. На место выехали 6 пожарных, была задействована одна спецмашина.

Выяснилось, что горела система вентиляции на площади 2 кв. м.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Ранее на улице Московской загорелся павильон с пончиками у ТЦ «Пассаж».