На проспекте Строителей загорелся павильон с шаурмой

В среду, 27 августа, на проспекте Строителей случился пожар в торговом павильоне по продаже шаурмы.
Сигнал поступил в МЧС в 17:11. На место выехали 6 пожарных, была задействована одна спецмашина.
Выяснилось, что горела система вентиляции на площади 2 кв. м.
«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
Ранее на улице Московской загорелся павильон с пончиками у ТЦ «Пассаж».
