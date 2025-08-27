В Бессоновском районе при пожаре спасли 78-летнего мужчину

27.08.2025 | 09:17

Во вторник, 26 августа, в селе Грабово Бессоновского района случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 16:57.

На улице Мелиораторов загорелась квартира общей площадью 30 квадратных метров, расположенная в многоквартирном доме.

На тушение огня выезжали 6 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины.

Пожарным удалось спасти 78-летнего мужчину.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.