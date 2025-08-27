В Кузнецке при пожаре пострадал 70-летний мужчина

27.08.2025 | 10:28

Утром в среду, 27 августа, на улице Октябрьской в Кузнецке случился пожар. Сообщение о нем поступило в МЧС в 7:42.

Огонь прошелся по квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. Площадь возгорания составила 17 кв. м.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 8 человек личного состава», - уточнили в МЧС.

Во время ЧП пострадал 70-летний мужчина, его положили в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко.

По факту возгорания сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причина случившегося.