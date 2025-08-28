Стали известны подробности ДТП с пешеходом на ул. 8 Марта

28.08.2025 | 10:28

В ГАИ рассказали подробности ДТП на улице 8 Марта в Пензе, которое случилось утром в среду, 27 августа.

По предварительным данным, в 9:50 76-летний водитель «Лады-Калины» сбил 74-летнюю женщину.

Пенсионерка получила травмы, медики госпитализировали ее.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Кадры с места ДТП опубликовали в Сети. Пострадавшую сняли лежащей на дороге без движения рядом с пересечением улицы 8 Марта с Гастелло.