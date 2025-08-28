В Сосновоборске сгорел сарай с автомобилем

28.08.2025 | 11:42

Вечером в среду, 27 августа, в Сосновоборске на улице Набережной случился пожар.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 20:43. Вспыхнули надворные постройки.

На ликвидацию пламени привлекли 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Огонь повредил постройки общей площадью 24 кв. м и полностью уничтожил автомобиль. В ЧП никто не погиб и не пострадал.

По факту случившегося проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

27 августа в Пензе на проспекте Строителей случился пожар в торговом павильоне по продаже шаурмы. Горела система вентиляции на площади 2 кв. м. Предварительная причина ЧП - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования