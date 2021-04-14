Происшествия

Очевидцы: На трассе в Городище произошла авария, есть жертвы

Печать

Очевидцы сообщили о серьезной аварии, случившейся в Пензенской области вечером в среду, 14 апреля.

«Жесткое ДТП после Городища, все четыре полосы перекрыты. Есть жертвы. Время 18:00», - рассказал участник одного из городских сообществ во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах с места происшествия - прицеп легкового автомобиля, машины скорой помощи и ГИБДД. На асфальте лежит тело (предположительно, погибший - мужчина). Еще одному пострадавшему оказывает помощь врач.

По предварительным данным, авария произошла на участке, где проводились дорожные работы.

Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте