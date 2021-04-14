Очевидцы: На трассе в Городище произошла авария, есть жертвы

14.04.2021 | 18:32

Очевидцы сообщили о серьезной аварии, случившейся в Пензенской области вечером в среду, 14 апреля.

«Жесткое ДТП после Городища, все четыре полосы перекрыты. Есть жертвы. Время 18:00», - рассказал участник одного из городских сообществ во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах с места происшествия - прицеп легкового автомобиля, машины скорой помощи и ГИБДД. На асфальте лежит тело (предположительно, погибший - мужчина). Еще одному пострадавшему оказывает помощь врач.

По предварительным данным, авария произошла на участке, где проводились дорожные работы.

Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.