Оперштаб сообщил о 570 жертвах коронавируса в Пензенской области

В Пензенской области число летальных случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных оперативным штабом, достигло 570.
В воскресенье, 11 апреля, стало известно о кончине одного человека. По данным пресс-службы регионального правительства, из жизни ушла женщина 1943 года рождения.
Кроме COVID-19, у нее выявили атеросклероз, хроническую ишемическую болезнь сердца с диффузной атрофией кардиомиоцитов и интерстициальным фиброзом миокарда, артериальную гипертензию, ожирение II степени.
Причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
«Выписаны 92 человека. Итого выздоровевших - 40 479», - уточнили в пресс-службе правительства.
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