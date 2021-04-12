Оперштаб сообщил о 570 жертвах коронавируса в Пензенской области

12.04.2021 | 08:19

В Пензенской области число летальных случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных оперативным штабом, достигло 570.

В воскресенье, 11 апреля, стало известно о кончине одного человека. По данным пресс-службы регионального правительства, из жизни ушла женщина 1943 года рождения.

Кроме COVID-19, у нее выявили атеросклероз, хроническую ишемическую болезнь сердца с диффузной атрофией кардиомиоцитов и интерстициальным фиброзом миокарда, артериальную гипертензию, ожирение II степени.

Причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

«Выписаны 92 человека. Итого выздоровевших - 40 479», - уточнили в пресс-службе правительства.