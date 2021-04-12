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Происшествия

Оперштаб сообщил о 570 жертвах коронавируса в Пензенской области

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В Пензенской области число летальных случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных оперативным штабом, достигло 570.

В воскресенье, 11 апреля, стало известно о кончине одного человека. По данным пресс-службы регионального правительства, из жизни ушла женщина 1943 года рождения.

Кроме COVID-19, у нее выявили атеросклероз, хроническую ишемическую болезнь сердца с диффузной атрофией кардиомиоцитов и интерстициальным фиброзом миокарда, артериальную гипертензию, ожирение II степени.

Причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

«Выписаны 92 человека. Итого выздоровевших - 40 479», - уточнили в пресс-службе правительства.

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Гость||

ХА ХА мы теперь все знаем. Хватит врать.

Гость||

Дурачок смеется над гибелью людей. Не коснулось его.

Гость||

Соболезную семье покойной!Хочется,чтобы люди перестали умирать от вируса

Имя: Гость
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