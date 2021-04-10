Происшествия

В Пензе 32-летняя автолюбительница попала в больницу после ДТП

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Поздним вечером в пятницу, 9 апреля, в пензенском микрорайоне Арбеково произошло серьезное ДТП.

По сообщениям очевидцев, около 22:00 на перекрестке улиц Рахманинова и Тернопольской столкнулись два легковых автомобиля.

На фото, размещенных в соцсети «ВКонтакте», запечатлены два разбитых ВАЗа и спецмашины ГИБДД и скорой помощи.

Аварию прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В 21:50 у дома № 10 на улице Тернопольской столкнулись две «Лады» разных моделей. «Грантой» управляла 32-летняя женщина, «Приорой» - 26-летний молодой человек.

Бригада медиков, прибывшая на место ДТП, осмотрела водителя «Приоры» на месте и отпустила, а автолюбительницу пришлось госпитализировать.

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Источник — https://vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

столкнулись две «Лады» разных моделей. «Грантой» управляла 32-летняя женщина, «Приорой» - 26-летний молодой человек.
Кто виноват и что делать? Машины в утиль бабу лишить.

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