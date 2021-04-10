В Пензе 32-летняя автолюбительница попала в больницу после ДТП

10.04.2021 | 14:00

Поздним вечером в пятницу, 9 апреля, в пензенском микрорайоне Арбеково произошло серьезное ДТП.

По сообщениям очевидцев, около 22:00 на перекрестке улиц Рахманинова и Тернопольской столкнулись два легковых автомобиля.

На фото, размещенных в соцсети «ВКонтакте», запечатлены два разбитых ВАЗа и спецмашины ГИБДД и скорой помощи.

Аварию прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В 21:50 у дома № 10 на улице Тернопольской столкнулись две «Лады» разных моделей. «Грантой» управляла 32-летняя женщина, «Приорой» - 26-летний молодой человек.

Бригада медиков, прибывшая на место ДТП, осмотрела водителя «Приоры» на месте и отпустила, а автолюбительницу пришлось госпитализировать.