В Пензенской области умер 32-летний мужчина с коронавирусом

05.04.2021 | 08:10

В Пензенской области от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, умер 32-летний мужчина. Об этом стало известно в воскресенье, 4 апреля.

Единственным хроническим заболеванием, которым страдал пациент, названа артериальная гипертензия.

Также в этот день зарегистрировали смерти двух женщин с COVID-19. Одной было 80, второй 75. У обеих выявили хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и артериальную гипертензию.

Старшая также страдала хроническим атрофическим гастритом и калькулезным холециститом, желчно-каменной болезнью, сенильным остеопорозом. У нее был закрытый неосложненный перелом левой бедренной кости.

Младшая перенесла кровоизлияние в правое полушарие головного мозга, имела постнекротическую кисту. Также в списке сопутствующих диагнозов: сахарный диабет II типа, артериолонефросклероз, переломы трех ребер.

С начала пандемии оперштаб сообщил о 546 смертях от коронавируса в Пензенской области. Выздоровели 39 570 человек (в том числе 137 за последние сутки).