Происшествия

В Пензенской области умер 32-летний мужчина с коронавирусом

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В Пензенской области от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, умер 32-летний мужчина. Об этом стало известно в воскресенье, 4 апреля.

Единственным хроническим заболеванием, которым страдал пациент, названа артериальная гипертензия.

Также в этот день зарегистрировали смерти двух женщин с COVID-19. Одной было 80, второй 75. У обеих выявили хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и артериальную гипертензию.

Старшая также страдала хроническим атрофическим гастритом и калькулезным холециститом, желчно-каменной болезнью, сенильным остеопорозом. У нее был закрытый неосложненный перелом левой бедренной кости.

Младшая перенесла кровоизлияние в правое полушарие головного мозга, имела постнекротическую кисту. Также в списке сопутствующих диагнозов: сахарный диабет II типа, артериолонефросклероз, переломы трех ребер.

С начала пандемии оперштаб сообщил о 546 смертях от коронавируса в Пензенской области. Выздоровели 39 570 человек (в том числе 137 за последние сутки).

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Гость||

от пневмании всегда умирали особенно от химической

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

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