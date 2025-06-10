В Иссинском районе при столкновении двух машин погиб пожилой мужчина

10.06.2025 | 10:14

В понедельник, 9 июня, в Иссинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительным данным, в 11:10 на 331-м километре федеральной автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись «Ока» и Skoda Rapid.

Отечественным автомобилем управлял 71-летний пенсионер, машиной чешского производства - 40-летний мужчина.

Водитель «Оки» погиб на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.