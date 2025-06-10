Сын погибшей на ул. Кирова женщины заступился за виновника ДТП

10.06.2025 | 15:40

Жителю Пензы, насмерть сбившему 2 пенсионерок на улице Кирова, не удалось добиться смягчения наказания.

Трагедия произошла утром 20 октября 2024 года. В 6:20 женщины 1933 и 1934 года рождения пересекали дорогу по нерегулируемому переходу у остановки «Детская библиотека», направляясь на службу в Свято-Троицкий женский монастырь.

В этот момент престарелых горожанок сбил 20-летний водитель ВАЗ-2107. Обе жертвы ДТП в тот же день скончались в больнице от травм. Как оказалось, одна из них, Анна Маслова, - почетный гражданин Пензы.

В марте 2025 года Ленинский районный суд Пензы приговорил виновника трагедии к 4 годам и 6 месяцам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2,5 года.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова, потерпевшими признаны дети пенсионерок. В качестве компенсации морального вреда осужденный полностью возместил 500 000 рублей сыну одной из них и частично, в размере 363 000 рублей, - дочери другой.

Адвокат водителя и сын погибшей женщины подали апелляционные жалобы. Не оспаривая виновность молодого человека и квалификацию его действий, они попросили о смягчении наказания. Однако этого не случилось.

«Судебная коллегия по уголовным делам сочла приговор суда первой инстанции законным и обоснованным», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговор вступил в силу.