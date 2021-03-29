В Пензенской области люди продолжают умирать от COVID-19

29.03.2021 | 20:37

В понедельник, 29 марта, в Пензенской области зарегистрировали четыре смерти от коронавирусной инфекции. Из жизни ушли три женщины (57, 62 и 80 лет) и мужчина (80 лет).

У всех новых жертв кроме COVID-19 диагностировали ишемическую болезнь сердца, атеросклероз и артериальную гипертензию.

У пациента помимо перечисленных диагнозов были постинфарктная киста в головном мозге, хронический атрофический гастрит с множественными эрозиями, индуративный панкреатит, липоматоз поджелудочной желез, обструктивная болезнь легких и диффузный бронхит, пневмосклероз, киста и конкременты в почках.

62-летняя женщина также страдала метаболическим синдромом и ожирением I степени.

Таким образом, с начала пандемии оперативный штаб сообщил о 526 жертвах коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 111 человек. Итого выздоровевших - 38 651», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.