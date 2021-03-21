В Пензе мужчину травмировал сползший с крыши дома пласт льда

В Пензе на человека упал пласт льда. Мужчина шел по улице Володарского мимо дома № 89. В этот момент глыба сползла с крыши прямо на прохожего и сбила его с ног.
Очевидцы подбежали к пострадавшему, вызвали скорую.
«Услышала страшные стоны. Мы сразу выбежали. Тут народ собрался, подъехала скорая», - рассказала местная жительница.
Пока медики с осторожностью перекладывали мужчину на носилки, с крыши продолжали сползать ледяные осколки. Пострадавший все время кричал от боли.
Дом № 89 на улице Володарского - здание с серьезными проблемами. Много лет жильцы пытаются добиться признания его аварийным. Стены в трещинах, постоянно протекает крыша, лед намерзает пластами.
«С той стороны, во дворе, сосульки сбивали. Сюда не подъезжали», «Уже неоднократно обращались в ЖЭУ «Омега», чтобы нам регулярно сбивали сосульки, но не больно они там шевелятся», - высказались местные жители.
Пострадавшего доставили в больницу, место ЧП огородили сигнальными лентами. Но дом № 89 на Володарского - большой, угловой. Льдины сползли к краям, снегозадержатели не могут противостоять их падению.
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penzainform.ru писал(a):Это наверное филиал одноименной похоронной компании...