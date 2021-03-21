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Происшествия

В Пензе мужчину травмировал сползший с крыши дома пласт льда

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В Пензе на человека упал пласт льда. Мужчина шел по улице Володарского мимо дома № 89. В этот момент глыба сползла с крыши прямо на прохожего и сбила его с ног.

Очевидцы подбежали к пострадавшему, вызвали скорую.

«Услышала страшные стоны. Мы сразу выбежали. Тут народ собрался, подъехала скорая», - рассказала местная жительница.

Пока медики с осторожностью перекладывали мужчину на носилки, с крыши продолжали сползать ледяные осколки. Пострадавший все время кричал от боли.

Дом № 89 на улице Володарского - здание с серьезными проблемами. Много лет жильцы пытаются добиться признания его аварийным. Стены в трещинах, постоянно протекает крыша, лед намерзает пластами.

«С той стороны, во дворе, сосульки сбивали. Сюда не подъезжали», «Уже неоднократно обращались в ЖЭУ «Омега», чтобы нам регулярно сбивали сосульки, но не больно они там шевелятся», - высказались местные жители.

Пострадавшего доставили в больницу, место ЧП огородили сигнальными лентами. Но дом № 89 на Володарского - большой, угловой. Льдины сползли к краям, снегозадержатели не могут противостоять их падению.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Уже неоднократно обращались в ЖЭУ «Омега»,
Это наверное филиал одноименной похоронной компании...

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Комментарий:

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