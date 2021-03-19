Опять ул. Кирова: в Пензе очередная маршрутка попала в ДТП

19.03.2021 | 10:05

Очередная авария с участием маршрутки произошла в Пензе в пятницу, 19 марта. О ДТП в центре города рассказал участник одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас 9:48. Улица Кирова», - уточнил автор поста.

Он поделился фотографией, сделанной в районе остановки «Детская библиотека»: автобус малой вместимости, следовавший по маршруту № 93, «догнал» иномарку.

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается. По факту случившегося будет проведена проверка.

Накануне на другом участке улицы Кирова - близ Фонтанной площади - столкнулись два микроавтобуса: Peugeot управлял 54-летний мужчина, «Газелью» - 50-летний.

Три пассажирки Peugeot (51-летняя женщина, 18-летняя и 21-летняя девушки) получили телесные повреждения. Медики осмотрели их и отпустили.