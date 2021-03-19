Происшествия

Опять ул. Кирова: в Пензе очередная маршрутка попала в ДТП

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Очередная авария с участием маршрутки произошла в Пензе в пятницу, 19 марта. О ДТП в центре города рассказал участник одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас 9:48. Улица Кирова», - уточнил автор поста.

Он поделился фотографией, сделанной в районе остановки «Детская библиотека»: автобус малой вместимости, следовавший по маршруту № 93, «догнал» иномарку.

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается. По факту случившегося будет проведена проверка.

Накануне на другом участке улицы Кирова - близ Фонтанной площади - столкнулись два микроавтобуса: Peugeot управлял 54-летний мужчина, «Газелью» - 50-летний.

Три пассажирки Peugeot (51-летняя женщина, 18-летняя и 21-летняя девушки) получили телесные повреждения. Медики осмотрели их и отпустили.

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Источник — фото penza_now
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Гость||

Маршрутки - это гробы на колёсах.

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутки - это гробы на колёсах.
Радуйся что на колесах

Гость||

Ну по фото и без комментов понятно, что виноват водитель маршрутки. они же ведь из телефонов не вылазиют пока нас везут, все в делах, безопасность и ПДД им чужды, увы.

Гость||

Одной рукой рулят(в лучшем случае), одной обилечивают, телефон зажат под ухом. Какая тут безопасность!

Гость||

Живу на Кирова, как-то ехал по второй полосе мимо ТТС в сторону Октября, смотрю от остановки резко маршрутка сразу во вторую полосу стала выдвигаться, ну я ему посигналил, а на перекрестке были ямы, я слегка тормознул, а маршрутчик мне сзади въехал, хорошо бампер крепкий, царапина только. Так я вышел, маршрутчик чего-то стал буровить, и тут же баба из этой же маршрутки - "Я видела, видела, как ты нас подрезал"))) Из этого вывод - на маршрутках борзые не только водилы, но и пассажиры)))

Гость||

Вся улица Кирова забита маршрутками. Пора ул. Московская открывать для движения общественного транспорта.

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутки - это гробы на колёсах.
Тролейбусы - братская могила

Гость||

https://www.penzainform.ru/news/global/2021/03/16/v_rossii_zaplanirovali_vvesti_totalnuyu_slezhku_za_voditelyami.html

Маршрутчикам обязательно. И как можно скорее. Нарушил, сразу штраф. На следующий день будут ездить в рамках ПДД.

Гость||

Маршрутчик безграмотный, ты когда научишься правильно писать слово "троЛЛейбусы"?!

Гость||

Невозможно ездить на этих маршрутках! Водилы хамы и ездить не умеют! А альтернативы нет почти! Чтоб им провалиться вместе с чинками и депутатами, которые убили общественный транспорт! Мир стал бы чище!

Гость||

Беспредел на дорогах и чёрный нал. Финансового контроля нет.

Гость||

ШАЙТАН-БРИЧКА

Гость||

У маршрутчиков особый менталитет. Им плевать на всех других участников движения. При этом они уверены, что всегда правы.

Гость||

Маршрутки удобны для ухода от налога.

Гость||

Сейчас модно работников оформлять самозанятыми - типичная схема ухода от налогов.

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Имя: Гость
Комментарий:

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