В Пензе сгорел автомобиль такси, еще одна машина пострадала

18.01.2021 | 09:24

Ночью в понедельник, 18 января, в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 3:25.

На улице Ладожской, 146, в микрорайоне Арбеково загорелся автомобиль «Лада-Гранта» с символикой такси DiDi. Огонь перекинулся и на соседнюю машину - «Ладу-Приору».

«На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

2 октября прошлого года также на улице Ладожской, 114, вспыхнули сразу два автомобиля. Выгорели моторный отсек и приборная панель автомобиля Land Rover Sport на площади 3 кв. м, обгорел бампер и передние фары автомобиля Chevrolet на площади 1 кв. м.