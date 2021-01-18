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Происшествия

В Пензе сгорел автомобиль такси, еще одна машина пострадала

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Ночью в понедельник, 18 января, в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в региональное ГУ МЧС России в 3:25.

На улице Ладожской, 146, в микрорайоне Арбеково загорелся автомобиль «Лада-Гранта» с символикой такси DiDi. Огонь перекинулся и на соседнюю машину - «Ладу-Приору».

«На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

2 октября прошлого года также на улице Ладожской, 114, вспыхнули сразу два автомобиля. Выгорели моторный отсек и приборная панель автомобиля Land Rover Sport на площади 3 кв. м, обгорел бампер и передние фары автомобиля Chevrolet на площади 1 кв. м.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Прекрасная новость! надо авто ставить в гаражике.быдловички

Гость||

Гость писал(a):

в гаражике
Гаражик хочешь спихнуть под шумок? Они на рен никому не нужны.У всех нормальных страховки.

Гость||

Гость писал(a):

в гаражике.быдловички
Тазобрак в гараже у бухариков.

Гость||

Найти поджигателя, облить бензином эту мразь и поджечь, пусть побегает.

Гость||

СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам----- http://bit.do/miase

Имя: Гость
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