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Происшествия

На улице Ладожской в Пензе ночью сгорели две иномарки

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В ночь на пятницу, 2 октября, в дальнем Арбекове вспыхнули сразу два автомобиля.

«Стоят в Экоквартале. Когда произошел пожар, не знаю, скорее всего, сегодня утром или ночью, аварийки еще работают и вода после тушения не высохла», - написал один из пользователей в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сигнал поступил в 2:56.

«На улице Ладожской, 114, выгорели моторный отсек и приборная панель автомобиля Land Rover Sport на площади 3 кв. м, обгорел бампер и передние фары автомобиля Chevrolet на площади 1 кв. м», - пояснили в управлении.

Машины тушили девять пожарных с привлечением двух единиц техники.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Роверы просто так не горят.хозяин должен был позаботиться о сохранности своего имущества.

Гость||

ЭКО квартал,чё вы хотели.

Гость||

Гость писал(a):

Роверы просто так не горят.хозяин должен был позаботиться о сохранности своего имущества.
Как раз Роверы именно так просто горят,потому что хлам изначально.А это скорее всего из серии "не бит ,не крашен ,только до этого в хлам раз...... !".

Гость||

Да у вас в Пензе поджигатель орудует серийный. За последний год штук несколько уже тут в новостях мелькнули.

Гость||

Гость писал(a):

Как раз Роверы именно так просто горят
Ни одна машина сама по себе не горит. Рэйнж хорошая машина, это ж не уазик какой нибудь. Кто-то в вашем городе крепко завидует людям на машинах, и не боится ведь!

Имя: Гость
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