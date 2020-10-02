На улице Ладожской в Пензе ночью сгорели две иномарки

02.10.2020 | 17:04

В ночь на пятницу, 2 октября, в дальнем Арбекове вспыхнули сразу два автомобиля.

«Стоят в Экоквартале. Когда произошел пожар, не знаю, скорее всего, сегодня утром или ночью, аварийки еще работают и вода после тушения не высохла», - написал один из пользователей в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сигнал поступил в 2:56.

«На улице Ладожской, 114, выгорели моторный отсек и приборная панель автомобиля Land Rover Sport на площади 3 кв. м, обгорел бампер и передние фары автомобиля Chevrolet на площади 1 кв. м», - пояснили в управлении.

Машины тушили девять пожарных с привлечением двух единиц техники.