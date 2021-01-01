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Происшествия

В Пензенской области зарегистрировали две смерти от COVID-19

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В пятницу, 1 января, в Пензенской области обнародовали информацию о двух новых жертвах коронавирусной инфекции.

Один из умерших - мужчина в возрасте 56 лет. У него не было хронических заболеваний.

Вторая жертва - 61-летняя женщина. Кроме COVID-19 пациентка страдала атеросклерозом, гипертонической болезнью, ожирением I степени. Известно, что она перенесла холецистэктомию (удаление желчного пузыря) и острое нарушение мозгового кровообращения (в 2007 году), имела постнекротическую кисту в правом полушарии головного мозга.

Таким образом, за время пандемии оперштаб сообщил о 323 жертвах опасной инфекции.

«Выписаны сегодня 114 пациентов. Итого выздоровевших - 21 302», - сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Люди мрут , без раскачки

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