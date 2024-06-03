27-летний пензенец, находившийся в розыске, найден погибшим

03.06.2024 | 08:32

В Пензе завершены поиски 27-летнего горожанина, пропавшего 24 мая. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», - гласит запись на странице волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

В УМВД России по Пензенской области подтвердили информацию.

«2 июня в 14:07 в УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что в лесополосе в районе улицы Луговой обнаружен труп мужчины», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

Точную причину смерти пензенца установит экспертиза.

9 мая был найден погибшим 66-летний житель Золотаревки. Его поиски длились почти месяц. Прохожие видели сельчанина в лесу, но тот отказался от помощи. Волонтеры 7 раз прочесывали лесной массив и наконец нашли мужчину мертвым.