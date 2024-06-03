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Происшествия

На улице Бакунина из-за детской шалости сгорел автомобиль

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Вечером в воскресенье, 2 июня, на улице Бакунина в Пензе загорелся автомобиль Renault Megane. Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 17:53.

На место ЧП выехали 13 спасателей на двух спецмашинах. Как оказалось, у дома № 132 сначала вспыхнул тополиный пух на площади 5 кв. м. Затем пламя перекинулось на стоявший рядом автомобиль - выгорели моторный отсек и салон на площади 7 кв. м.

«По предварительным данным, причина пожара - детская шалость с огнем», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Никто из людей не пострадал.

Поджигание тополиного пуха - традиционное июньское развлечение детей и подростков, из-за которого нередко вспыхивают надворные постройки и даже дома. Так, 30 мая на улице Павлова в Пензе по этой причине загорелись сараи на площади 400 кв. м.

Ранее сообщалось, что минимальный штраф для граждан за поджог пуха составляет 5 тысяч рублей, но если пожар повлек за собой уничтожение имущества или причинение легкого или среднего вреда здоровью человека, он может увеличиться до 50 тысяч.

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Источник — фото и видео телеграм-канала «Дорожная обстановка Пензы»
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