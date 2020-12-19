В Пензе устанавливают личность погибшего на ул. Аустрина мужчины

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП, произошедшее в Пензе утром в субботу, 19 декабря.
По предварительным данным, у дома № 129 на улице Аустрина 42-летний водитель Mitsubishi наехал на мужчину в возрасте 50-60 лет. От полученных травм тот скончался на месте.
«Личность погибшего в настоящее время устанавливается», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Граждан, обладающих информацией о пешеходе, просят сообщить ее в дежурную часть управления по телефонам: 59-90-02, 59-90-03.
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