Соцсети: В Пензе пешеход погиб под колесами автомобиля

19.12.2020 | 10:00

Утром в субботу, 19 декабря, в Пензе произошло смертельное ДТП. О нем в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

«Ул. Аустрина, заправка «Лукойл». ДТП. Сбили пешехода. Время 09:05», - написал свидетель трагедии, проиллюстрировав пост фотографиями.

На снимках запечатлено лежащее тело, накрытое тканью, и работающие на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, обстоятельства и причины гибели человека на проезжей части устанавливаются.

Смерть и ранения пешеходов в результате наездов случаются на улице Аустрина не в первый раз. Так, 3 декабря 23-летний водитель автомобиля Nissan Almera сбил 24-летнего пешехода, после чего врезался в Toyota Highlander под управлением 42-летнего мужчины. Пешеход получил травмы, его госпитализировали.