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Происшествия

Соцсети: В Пензе пешеход погиб под колесами автомобиля

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Утром в субботу, 19 декабря, в Пензе произошло смертельное ДТП. О нем в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

«Ул. Аустрина, заправка «Лукойл». ДТП. Сбили пешехода. Время 09:05», - написал свидетель трагедии, проиллюстрировав пост фотографиями.

На снимках запечатлено лежащее тело, накрытое тканью, и работающие на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, обстоятельства и причины гибели человека на проезжей части устанавливаются.

Смерть и ранения пешеходов в результате наездов случаются на улице Аустрина не в первый раз. Так, 3 декабря 23-летний водитель автомобиля Nissan Almera сбил 24-летнего пешехода, после чего врезался в Toyota Highlander под управлением 42-летнего мужчины. Пешеход получил травмы, его госпитализировали.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

Ещё бы под накидку залезли сфоткали...

Гость||

нарушение ПДД. переход дороги в неположенном месте. непонятно одно - почему закон на стороне нарушителя?

Гость||

Гость писал(a):

А так заботился умерший о здоровье...даже маску носил.
Без маски обзорность больше, а так шел как колпаком накрытый, и этот на авто идиот еще тот. Посадить лет на 8. Вообще то да теперь уголовка возможно так и будет. И поделом.

Гость||

Очередная жертва пропаганды по безответственности пешеходов.

Гость||

Гость писал(a):

нарушение ПДД. переход дороги в неположенном месте. непонятно одно - почему закон на стороне нарушителя?

ПАТАМУШТА авто от этого не перестает быть объектом повышенной опасности.

Гость||

Водилу сбившего человека на смерть бить мордой об столб до потери сознания, облить водой и продолжать. Думаю желающих борзо ездить поубавится в разы.

Гость||

Гость писал(a):

нарушение ПДД. переход дороги в неположенном месте. непонятно одно - почему закон на стороне нарушителя?
Чего непонятного, живешь в России а все глупые вопросы задаёшь. Умом тут не понять.

Гость||

Что же за не люди пишут про маску! Человек погиб,лишь бы позубоскалить.

Гость||

Гость писал(a):

Что же за не люди пишут про маску! Человек погиб,лишь бы позубоскалить.
Зубоскалят те кто без маски

Гость||

Гость писал(a):

нарушение ПДД. переход дороги в неположенном месте. непонятно одно - почему закон на стороне нарушителя?
Рядом пешеходный переход.Вероятно,там его и сбили.Отлетел от удара метров на 30.

Гость||

Там нет перехот.

Гость||

Гость писал(a):

Водилу сбившего человека на смерть бить мордой об столб до потери сознания, облить водой и продолжать. Думаю желающих борзо ездить поубавится в разы.
Добрые какие у нас люди. Желаю тебе очнуться после удара по голове рядом с зарезанным трупом, с ножом в руке. И чтоб полиция уже подходила.

Имя: Гость
Комментарий:

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