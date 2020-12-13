На мебельном складе в Кузнецке случился серьезный пожар

Утром в воскресенье, 13 декабря, на улице Чкалова в Кузнецке случился пожар. Огонь охватил склад готовой мебельной продукции.
Вызов спасатели получили в 5:27. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, на тушение огня привлекли силы и средства кузнецкого пожарного гарнизона.
В паблике города соцсети «ВКонтакте» появились кадры с клубами густого дыма и огня, бушующим за торговым центром «Экватор».
Спасатели уточнили, что пламя охватило площадь в 800 квадратных метров. На 8:00 пожар был локализован. В ЧП никто не пострадал.
В июле 2019 года случился пожар на мебельном складе, расположенном на улице Республики в Кузнецке. Огонь бушевал на площади 250 квадратных метров. Причиной инцидента могла стать неисправная деревообрабатывающая машина.
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