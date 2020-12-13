На мебельном складе в Кузнецке случился серьезный пожар

13.12.2020 | 09:58

Утром в воскресенье, 13 декабря, на улице Чкалова в Кузнецке случился пожар. Огонь охватил склад готовой мебельной продукции.

Вызов спасатели получили в 5:27. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, на тушение огня привлекли силы и средства кузнецкого пожарного гарнизона.

В паблике города соцсети «ВКонтакте» появились кадры с клубами густого дыма и огня, бушующим за торговым центром «Экватор».

Спасатели уточнили, что пламя охватило площадь в 800 квадратных метров. На 8:00 пожар был локализован. В ЧП никто не пострадал.

В июле 2019 года случился пожар на мебельном складе, расположенном на улице Республики в Кузнецке. Огонь бушевал на площади 250 квадратных метров. Причиной инцидента могла стать неисправная деревообрабатывающая машина.