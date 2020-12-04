В грабовской школе во время уроков произошло ЧП с ребенком

В пятницу, 4 декабря, в Бессоновском районе случилось ЧП. О нем в редакцию портала PenzaInform.ru сообщила местная жительница.
По ее словам, в школе № 1 села Грабово в первой половине дня, во время уроков, четвероклассник попытался свести счеты с жизнью.
Как уточнила женщина, причиной могла стать плохая отметка по одному из предметов и страх перед родителями.
«Он жив, его откачали, но, как я слышала, находится в коме», - пояснила она.
Из этого же источника стало известно, что на месте работают сотрудники полиции, которые опрашивают учеников и педагогов.
Официальные ведомства информацию пока не комментируют.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Нифигасе -местная жительница как источник информации!!!
ПИ, вы что, других "источников" не имеете?
Только "одна баба сказала"?