Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|18:21
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Происшествия

В грабовской школе во время уроков произошло ЧП с ребенком

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В пятницу, 4 декабря, в Бессоновском районе случилось ЧП. О нем в редакцию портала PenzaInform.ru сообщила местная жительница.

По ее словам, в школе № 1 села Грабово в первой половине дня, во время уроков, четвероклассник попытался свести счеты с жизнью.

Как уточнила женщина, причиной могла стать плохая отметка по одному из предметов и страх перед родителями.

«Он жив, его откачали, но, как я слышала, находится в коме», - пояснила она.

Из этого же источника стало известно, что на месте работают сотрудники полиции, которые опрашивают учеников и педагогов.

Официальные ведомства информацию пока не комментируют.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Нифигасе -местная жительница как источник информации!!!

ПИ, вы что, других "источников" не имеете?

Только "одна баба сказала"?

Гость||

Это называется распространением слухов,а не журналистика и не новости дня.

Имя: Гость
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