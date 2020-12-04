В грабовской школе во время уроков произошло ЧП с ребенком

04.12.2020 | 17:18

В пятницу, 4 декабря, в Бессоновском районе случилось ЧП. О нем в редакцию портала PenzaInform.ru сообщила местная жительница.

По ее словам, в школе № 1 села Грабово в первой половине дня, во время уроков, четвероклассник попытался свести счеты с жизнью.

Как уточнила женщина, причиной могла стать плохая отметка по одному из предметов и страх перед родителями.

«Он жив, его откачали, но, как я слышала, находится в коме», - пояснила она.

Из этого же источника стало известно, что на месте работают сотрудники полиции, которые опрашивают учеников и педагогов.

Официальные ведомства информацию пока не комментируют.