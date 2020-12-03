В ГИБДД рассказали о ДТП с участием пешехода на ул. Аустрина

03.12.2020 | 18:19

В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал молодой мужчина. Инцидент произошел в 17:20 в четверг, 3 декабря, напротив дома № 153 на улице Аустрина.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Nissan Almera допустил наезд на 24-летнего пешехода, после чего врезался в Toyota Highlander под управлением 42-летнего мужчины.

«Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

На фото с места аварии видно, что на Nissan нанесена символика «Яндекс.Такси». Были ли в салоне пассажиры, не сообщается.