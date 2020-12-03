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Происшествия

В ГИБДД рассказали о ДТП с участием пешехода на ул. Аустрина

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В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал молодой мужчина. Инцидент произошел в 17:20 в четверг, 3 декабря, напротив дома № 153 на улице Аустрина.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Nissan Almera допустил наезд на 24-летнего пешехода, после чего врезался в Toyota Highlander под управлением 42-летнего мужчины.

«Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

На фото с места аварии видно, что на Nissan нанесена символика «Яндекс.Такси». Были ли в салоне пассажиры, не сообщается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

А ехал по заказу Диди)))

Гость||

Яндыкс-мразь, и убераст. Вот кто это

Гость||

Пешеход всегда прав. Но не всегда жив.

Гость||

Думаешь только изза темноты аварии? Там кстати света хватало с избытком.

Гость||

Набрали в Яндекс дебилов и чурбанов.

Гость||

много дебилов за рулем находятся сегодня вечером мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу двое водителей пропустили а третий дятел чуть не наехал на него этот дятел ехал со стороны СПУТНИКА

Гость||

Гость писал(a):

Пешеход всегда прав. Но не всегда жив.
Ты заранее оправдываешь того, кто на большегрузе тебя по дороге размажет?

Имя: Гость
Комментарий:

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