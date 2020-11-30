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Происшествия

В Пензенской области жертвами коронавируса стали еще три человека

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В понедельник, 30 ноября, в Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от новой коронавирусной инфекции. Список жертв пополнили двое мужчин и женщина.

Умершей пациентке было 50 лет. Кроме COVID-19 у нее диагностировали ожирение II степени.

Младшему из мужчин - 62 года. Он страдал атеросклерозом и артериальной гипертензией.

Еще один ушедший из жизни мужчина - в возрасте 83 лет. Он болел сахарным диабетом II типа.

Таким образом, число жертв опасной инфекции, о которых сообщил оперштаб, достигло 243.

«Выписаны сегодня 88 человек. Итого выздоровевших - 17 529», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Красный мост причина смерти?

Гость||

Вот так то вот ... Соболезнования родным...

Гость||

Не прочитал, но напишу: отмороженное извращение фактов, то бишь враньё...

Имя: Гость
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