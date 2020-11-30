В Пензенской области жертвами коронавируса стали еще три человека

30.11.2020 | 19:51

В понедельник, 30 ноября, в Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от новой коронавирусной инфекции. Список жертв пополнили двое мужчин и женщина.

Умершей пациентке было 50 лет. Кроме COVID-19 у нее диагностировали ожирение II степени.

Младшему из мужчин - 62 года. Он страдал атеросклерозом и артериальной гипертензией.

Еще один ушедший из жизни мужчина - в возрасте 83 лет. Он болел сахарным диабетом II типа.

Таким образом, число жертв опасной инфекции, о которых сообщил оперштаб, достигло 243.

«Выписаны сегодня 88 человек. Итого выздоровевших - 17 529», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.