В Пензенской области жертвами коронавируса стали еще три человека

В понедельник, 30 ноября, в Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от новой коронавирусной инфекции. Список жертв пополнили двое мужчин и женщина.
Умершей пациентке было 50 лет. Кроме COVID-19 у нее диагностировали ожирение II степени.
Младшему из мужчин - 62 года. Он страдал атеросклерозом и артериальной гипертензией.
Еще один ушедший из жизни мужчина - в возрасте 83 лет. Он болел сахарным диабетом II типа.
Таким образом, число жертв опасной инфекции, о которых сообщил оперштаб, достигло 243.
«Выписаны сегодня 88 человек. Итого выздоровевших - 17 529», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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