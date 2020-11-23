В Арбекове молодой мужчина пытался выбить дверь, чтобы попасть к девушке

23.11.2020 | 10:17

В Пензе 21-летний мужчина задержан за попытку попасть в квартиру к 18-летней знакомой. Инцидент произошел в Дальнем Арбекове в ночь с 21 на 22 ноября.

«Во втором часу ночи в правоохранительные органы позвонила испуганная девушка. Она сообщила, что в ее квартиру на улице Ладожской пытается проникнуть мужчина», - рассказали в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

По указанному адресу выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны.

Когда росгвардейцы прибыли на место, девушка рассказала, что вечером употребляла в компании молодого человека спиртные напитки. Они поссорились, и гость ударил хозяйку по голове. Когда агрессивный мужчина вышел из квартиры, пострадавшая заперлась, но он вернулся и попытался выбить входную дверь.

Оказавшись в опасности, горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.