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Происшествия

В Арбекове молодой мужчина пытался выбить дверь, чтобы попасть к девушке

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В Пензе 21-летний мужчина задержан за попытку попасть в квартиру к 18-летней знакомой. Инцидент произошел в Дальнем Арбекове в ночь с 21 на 22 ноября.

«Во втором часу ночи в правоохранительные органы позвонила испуганная девушка. Она сообщила, что в ее квартиру на улице Ладожской пытается проникнуть мужчина», - рассказали в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

По указанному адресу выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны.

Когда росгвардейцы прибыли на место, девушка рассказала, что вечером употребляла в компании молодого человека спиртные напитки. Они поссорились, и гость ударил хозяйку по голове. Когда агрессивный мужчина вышел из квартиры, пострадавшая заперлась, но он вернулся и попытался выбить входную дверь.

Оказавшись в опасности, горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

Хорошо посидели, скрепно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они поссорились, и гость ударил хозяйку по голове.
в бубен зарядил. Видно не дала

Гость||

Это любовь.

Гость||

СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- http://bit.do/amoro

Имя: Гость
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