Пензенец решил извиниться перед бывшей женой, распилив ей дверь

16.11.2020 | 09:56

В субботу, 14 ноября, в Пензе правоохранителям пришлось вмешаться в семейную ссору. Она произошла в двухквартирном частном доме в районе улицы 8 Марта.

В 15:00 в полицию позвонила испуганная женщина и сказала, что злоумышленник ломает дверь в ее квартиру. По адресу немедленно прибыла группа задержания. В этот момент вооруженный бензопилой мужчина уже почти выломал дверной замок и пытался распилить дверь, а из квартиры доносились крики о помощи.

Правоохранители задержали гражданина и выяснили, что это бывший муж хозяйки дома. Когда он пытался проникнуть в жилище, женщина заперлась и кричала ему, чтобы он уходил, однако экс-супруг проявил настойчивость и вздумал распилить дверь. Тогда женщина и ее пожилая мать решили обратиться к стражам порядка.

«53-летнего мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. С его слов, таким необычным образом он решил извиниться перед бывшей женой», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.