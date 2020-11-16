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Происшествия

Пензенец решил извиниться перед бывшей женой, распилив ей дверь

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В субботу, 14 ноября, в Пензе правоохранителям пришлось вмешаться в семейную ссору. Она произошла в двухквартирном частном доме в районе улицы 8 Марта.

В 15:00 в полицию позвонила испуганная женщина и сказала, что злоумышленник ломает дверь в ее квартиру. По адресу немедленно прибыла группа задержания. В этот момент вооруженный бензопилой мужчина уже почти выломал дверной замок и пытался распилить дверь, а из квартиры доносились крики о помощи.

Правоохранители задержали гражданина и выяснили, что это бывший муж хозяйки дома. Когда он пытался проникнуть в жилище, женщина заперлась и кричала ему, чтобы он уходил, однако экс-супруг проявил настойчивость и вздумал распилить дверь. Тогда женщина и ее пожилая мать решили обратиться к стражам порядка.

«53-летнего мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. С его слов, таким необычным образом он решил извиниться перед бывшей женой», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Интересный сюжет

Гость||

Питера нам тут ещё не хватало

Гость||

Сажать надо в тюрьму преступника с бензопилой. Он случайно не реконструктор?

Гость||

Бывший-это уже вор с попыткой проникновения в чужое жилище!Так не извиняются!Кто знает,что за умысел был в его голове?

Имя: Гость
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