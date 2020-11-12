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Происшествия

В Пензе разыскивают 35-летнего Сергея Гришкина

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Волонтеры разыскивают 35-летнего жителя Пензы Сергея Александровича Гришкина. Сообщение об этом появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ушел из дома 4 ноября и пропал.

Сергей Гришкин имеет рост 187 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, лысину. Носит очки.

Всех, кто знает что-либо о месте нахождения Сергея Гришкина, просят сообщить информацию по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее добровольцы проинформировали общественность о завершении поисков 71-летнего дезориентированного мужчины, пропавшего 10 ноября. В ночь на 11-е пенсионера разыскивали на местности, однако на тот момент установить его местонахождение не удалось. Вечером того же дня в телеграм-аккаунте добровольцев появилось сообщение, что мужчина найден живым.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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