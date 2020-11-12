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Происшествия

В Пензе посетитель незакрывшегося бара захотел подраться с клиентами

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В среду, 11 ноября, около 5:00 в одном из баров на Московской улице в Пензе сработала кнопка тревожной сигнализации.

На вызов немедленно отреагировал экипаж группы задержания Росгвардии. Правоохранители прибыли на место и стали свидетелями разгоравшегося конфликта.

Утихомирив участников ссоры, стражи правопорядка узнали, что 28-летний посетитель питейного заведения, продолжившего работу несмотря на ограничения, под влиянием выпитого спиртного начал вести себя агрессивно. Мужчина провоцировал клиентов бара на конфликт и желал затеять с ними драку.

«Хулигана задержали на месте и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

...а о факте - сами знаете чего - молчок?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

28-летний посетитель
Да, он известный гей, к мужикам пристаёт постоянно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

питейного заведения, продолжившего работу несмотря на ограничения
Ну а по поводу этого питейного заведения хоть кем-то какие-то меры приняты? Или оно (заведение) исключение из правил и ему всё позволено? Боже, какое лицемерие у пензенской власти!

Имя: Гость
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