В Пензе посетитель незакрывшегося бара захотел подраться с клиентами

12.11.2020 | 11:07

В среду, 11 ноября, около 5:00 в одном из баров на Московской улице в Пензе сработала кнопка тревожной сигнализации.

На вызов немедленно отреагировал экипаж группы задержания Росгвардии. Правоохранители прибыли на место и стали свидетелями разгоравшегося конфликта.

Утихомирив участников ссоры, стражи правопорядка узнали, что 28-летний посетитель питейного заведения, продолжившего работу несмотря на ограничения, под влиянием выпитого спиртного начал вести себя агрессивно. Мужчина провоцировал клиентов бара на конфликт и желал затеять с ними драку.

«Хулигана задержали на месте и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.