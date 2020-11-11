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Происшествия

В Пензенской области коронавирус унес жизни трех женщин

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В Пензенской области количество летальных случаев коронавирусной инфекции, о которых сообщил оперштаб, достигло 209. В среду, 11 ноября, стало известно об уходе из жизни трех женщин.

Младшей из пациенток было 44 года. Она страдала ожирением. Еще у одной жертвы, 50-летней, не диагностировали других заболеваний, кроме коронавирусной инфекции.

Третья - женщина в возрасте 68 лет. У нее выявили ожирение II степени, хроническую ишемическую болезнь сердца, диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, атеросклероз, артериальную гипертензию, желчекаменную болезнь, а также хронический калькулезный холецистит.

«Выписаны сегодня 156 человек. Итого выздоровевших - 12 514», - сообщила 11 ноября пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

надворе ноябрь а вакцины нет от короны?

Гость||

Москва начала выпуск гробов для захоронения ковидных с крышкой из оргстекла. Крышка закрывается в морге и родственники видят кого хоронят. Цены на любой кошелёк и санитарные нормы соблюдены...

Гость||

Они жирные были

Гость||

Гость писал(a):

надворе ноябрь а вакцины нет от короны?
Гость писал(a):
надворе ноябрь а вакцины нет от короны?
Вакцина есть.Только вакцинированные люди все равно заражаются.Так что можно сказать вакцины нет.

Гость||

21.05 Урод

Гость||

21.05 Это же чьи то мамы,сестры, очень жалко, такие молодые!Огромные соболезнования родным и близким!А вы просто имбицил !

Гость||

Про гробы с оргстеклом- это, конечно, бред. Кто- то хочет нажиться на этом. Домыслов при разглядывании изменившегося родного человека через стекло станет еще больше.

Имя: Гость
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