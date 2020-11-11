В Пензенской области коронавирус унес жизни трех женщин

11.11.2020 | 20:27

В Пензенской области количество летальных случаев коронавирусной инфекции, о которых сообщил оперштаб, достигло 209. В среду, 11 ноября, стало известно об уходе из жизни трех женщин.

Младшей из пациенток было 44 года. Она страдала ожирением. Еще у одной жертвы, 50-летней, не диагностировали других заболеваний, кроме коронавирусной инфекции.

Третья - женщина в возрасте 68 лет. У нее выявили ожирение II степени, хроническую ишемическую болезнь сердца, диффузную атрофию кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, атеросклероз, артериальную гипертензию, желчекаменную болезнь, а также хронический калькулезный холецистит.

«Выписаны сегодня 156 человек. Итого выздоровевших - 12 514», - сообщила 11 ноября пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.