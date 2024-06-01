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Происшествия

В Пензе поджигателя Сбербанка задержали с канистрой в руках

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В субботу, 1 июня, в Пензе задержали мужчину, поджегшего отделение Сбербанка на улице Суворова.

Сигнал о возгорании в помещении банкоматов поступил в МЧС в 20:26. С огнем боролись 42 человека личного состава, использовалось 8 единиц техники.

Кадры с места событий размещены в одном из городских Telegram-каналов. На них видно, что 2 сотрудника Росгвардии ведут упирающегося мужчину и усаживают его в патрульный автомобиль.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», нетрезвый гражданин пришел в банк с 5-литровой канистрой бензина, облил помещение с банкоматами и поджег. Убежать он не успел: оперативно прибывшие правоохранители задержали его и вызвали пожарных.

Поджигателя доставили в отдел полиции. По предварительной версии, мотивом поступка 31-летнего пензенца стала закредитованность.

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Источник — видео «Пенза новости»
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