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Происшествия

В Пензе произошел пожар в Сбербанке на улице Суворова

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Вечером в субботу, 1 июня, в Пензе случился пожар в известном большинству горожан здании Сбербанка на углу улиц Суворова и Плеханова.

Сообщение об этом и видео с места событий появились в Сети. На кадрах видны клубы черного дыма, поднимающиеся ввысь и вырывающиеся из дверей.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что возгорание произошло в помещении банкоматов. Сигнал об этом поступил в 20:26.

С огнем боролись 42 человека личного состава, использовалось 8 единиц техники.

«Пожар ликвидирован. Выгорела отделка помещения и 4 банкомата на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Проводится проверка», - добавили в пресс-службе ведомства.

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Источник — видео «Пенза новости»
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