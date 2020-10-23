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Происшествия

В пензенском баре агрессор избил отдыхавшую пару

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В среду, 21 октября, в Пензе правоохранители задержали мужчину, устроившего драку в баре на улице Московской.

Конфликт разгорелся в тот момент, когда 31-летний пензенец выходил из бара и столкнулся в дверях с заходившей внутрь помещения парой. Между ними завязалась словесная перепалка, посыпались обидные слова. А затем мужчина набросился на противника и его спутницу с кулаками и нанес им удары в лицо.

Сотрудники бара нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители задержали дебошира.

«Гражданин не стал отрицать содеянного. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Подобные инциденты нередки в увеселительных заведениях. Так, 11 октября в кафе на улице Суворова нетрезвый мужчина полоснул незнакомку ножом по лицу. 37-летний агрессор, как выяснилось, был неоднократно судим. Пострадавшую госпитализировали.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

всё правильно, старших надо пропускать

Гость||

Это из тех, которые на автомобилях ездят и "никому не помешал".

Гость||

пара случаем не однополая была?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

когда 31-летний пензенец выходил из бара и столкнулся в дверях с заходившей внутрь помещения парой.
так все правильно, сначала нужно выпускать из помещения.

Гость||

Пара видимо не соблюдала дистанцию или входила в помещение без масок.

Гость||

Это всё понаехавшие крестьянские дети из близлежащих колхозов!

Гость||

Выходивший, видимо, немного задел кого-то из пары, а входившему надо было выпендриться перед своей дамой, показав свою альфа-самцовость и справедливо огреб за свою петушиность

Гость||

Гость писал(a):

всё понаехавшие крестьянские дети из близлежащих колхозов!
нет, это все ваши интеллигентые, городские детишечки. Отдыхают в калдыжных, пьют, там же и людей калечат. Хватит валить на колхозы! Их нет уже лет двадцать и на их руинах живут только пенсионеры. Они к вам в ваш содомитский город не ездят. Это вы там развлекаетесь вовсю!

Гость||

Нормальные люди в бары, тем более пензенские, которые по сути обычные разливайки, не ходят. Нормальные люди если и захотели посидеть, пойдут в хороший ресторан. Пошел у пензенский бар - возьми с собой электрошокер, газовый баллон, ключ разводной хотя бы. Пригодится, судя по здешним новостям. В пензенских барах 90% неадекваты, судя по ним.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

31-летний пензенец выходил из бара и столкнулся в дверях с заходившей внутрь
так преимущество у выходящего.

Думаю невеждам урок пошел в прок

Гость||

Гость писал(a):

Нормальные люди если и захотели посидеть
сидят в домашних условиях.

Гость||

Новость из раздела в мире животных

Гость||

Согласен. Обычно в бары по ночам ходят деревенские, наслаждаясь цивилизацией))

Гость||

Больше писать в новостях не чего , дебилоиды ПИ !

Гость||

поэтому адекватные алкаши давно пьют и режут друг-друга в гостях друг-друга

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Имя: Гость
Комментарий:

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