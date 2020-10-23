В пензенском баре агрессор избил отдыхавшую пару

23.10.2020 | 10:32

В среду, 21 октября, в Пензе правоохранители задержали мужчину, устроившего драку в баре на улице Московской.

Конфликт разгорелся в тот момент, когда 31-летний пензенец выходил из бара и столкнулся в дверях с заходившей внутрь помещения парой. Между ними завязалась словесная перепалка, посыпались обидные слова. А затем мужчина набросился на противника и его спутницу с кулаками и нанес им удары в лицо.

Сотрудники бара нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место происшествия оперативно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители задержали дебошира.

«Гражданин не стал отрицать содеянного. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Подобные инциденты нередки в увеселительных заведениях. Так, 11 октября в кафе на улице Суворова нетрезвый мужчина полоснул незнакомку ножом по лицу. 37-летний агрессор, как выяснилось, был неоднократно судим. Пострадавшую госпитализировали.