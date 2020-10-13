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Криминал

В Пензе посетительницу кафе ранили ножом в лицо

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Посетительницу кафе в центре Пензы доставили в больницу после нападения нетрезвого мужчины. Инцидент произошел в воскресенье, 11 октября.

«В полночь экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в кафе по улице Суворова. Без промедления патрульный автомобиль выдвинулся к охраняемому объекту», - рассказали в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Когда стражи порядка прибыли на место вызова, к ним обратилась посетительница заведения. Она рассказала, что отдыхала в кафе, когда к ней неожиданно подошел незнакомый мужчина в состоянии опьянения.

Злоумышленник ударил по лицу женщины предметом, похожим на нож, в результате чего она получила ранение.

Агрессора задержали. Им оказался 37-летний мужчина, который ранее уже был неоднократно судим. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.

Для пострадавшей вызвали бригаду скорой помощи. Она была госпитализирована.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Без маски была, вот и ранили!

Гость||

Закройте эти гадюшники хоть на время пандемии...

Гость||

Вот так "кафэ" в Пензе.. Представляю, что творится в пензенских ресторанах. Видимо как на Диком Западе.

Гость||

Туда ходит одно быдло

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.10.2020 10:33|

Закройте эти гадюшники хоть на время пандемии...

Вот именно

Гость||

Срочно надо Засеку востанавливать.

Гость||

Нормальные люди бухают и едят дома

Имя: Гость
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