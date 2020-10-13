В Пензе посетительницу кафе ранили ножом в лицо

13.10.2020 | 10:14

Посетительницу кафе в центре Пензы доставили в больницу после нападения нетрезвого мужчины. Инцидент произошел в воскресенье, 11 октября.

«В полночь экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в кафе по улице Суворова. Без промедления патрульный автомобиль выдвинулся к охраняемому объекту», - рассказали в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Когда стражи порядка прибыли на место вызова, к ним обратилась посетительница заведения. Она рассказала, что отдыхала в кафе, когда к ней неожиданно подошел незнакомый мужчина в состоянии опьянения.

Злоумышленник ударил по лицу женщины предметом, похожим на нож, в результате чего она получила ранение.

Агрессора задержали. Им оказался 37-летний мужчина, который ранее уже был неоднократно судим. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.

Для пострадавшей вызвали бригаду скорой помощи. Она была госпитализирована.