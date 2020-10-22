В Пензе после гибели школьника проверят работу органов профилактики

Расследованием причин гибели 9-летнего школьника в Пензе занялись органы прокуратуры.
Трагедия произошла в среду, 21 октября, на Российской улице. Из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже, выпал третьеклассник.
Мальчик погиб. Его тело обнаружили родители, вернувшиеся домой: они увидели, что сына в квартире нет, а окно открыто.
Прокурор региона Наталья Канцерова поручила провести проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики. На место происшествия выезжал прокурор Первомайского района.
«В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Нюрочка-это что-то. Хабалистая баба.Стыдно перед гостями города, когда слышишь, какую ахинею она несет по радио и ржет лошадью. Куда смотрит руководство? Не представляю, чтобы такие были на центральном тв или радио. Офицерова, в сравнению с ней, не вызывает отвращения.