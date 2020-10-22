В Пензе после гибели школьника проверят работу органов профилактики

22.10.2020 | 10:20

Расследованием причин гибели 9-летнего школьника в Пензе занялись органы прокуратуры.

Трагедия произошла в среду, 21 октября, на Российской улице. Из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже, выпал третьеклассник.

Мальчик погиб. Его тело обнаружили родители, вернувшиеся домой: они увидели, что сына в квартире нет, а окно открыто.

Прокурор региона Наталья Канцерова поручила провести проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики. На место происшествия выезжал прокурор Первомайского района.

«В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.