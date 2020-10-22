Сетевое издание|18+|Четверг|22 окт 2020|11:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Пензе после гибели школьника проверят работу органов профилактики

Печать

Расследованием причин гибели 9-летнего школьника в Пензе занялись органы прокуратуры.

Трагедия произошла в среду, 21 октября, на Российской улице. Из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже, выпал третьеклассник.

Мальчик погиб. Его тело обнаружили родители, вернувшиеся домой: они увидели, что сына в квартире нет, а окно открыто.

Прокурор региона Наталья Канцерова поручила провести проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики. На место происшествия выезжал прокурор Первомайского района.

«В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Нюрочка-это что-то. Хабалистая баба.Стыдно перед гостями города, когда слышишь, какую ахинею она несет по радио и ржет лошадью. Куда смотрит руководство? Не представляю, чтобы такие были на центральном тв или радио. Офицерова, в сравнению с ней, не вызывает отвращения.

Гость||

После боя кулаками не машут

Гость||

Крайними сделают учителей

Гость||

Соболезную родным!Окна с замками нужно ставить!Страшное горе в семье!

Гость||

Какие меры принимаются в отношении мамаши?

Гость||

10.42, твоей? Да прости ты её, болезный.

Гость||

Самоизоляцию продлевайте! Чего уж?! Масочники ЗА. Ещё больше будет. На них и вешать самоубийства

Гость||

Родители на работе были, какая самоизоляция...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте