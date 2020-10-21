В Пензе третьеклассник погиб, упав из окна многоэтажки

21.10.2020 | 16:58

Во вторник, 20 октября, на улице Российской в Пензе произошла трагедия: погиб 9-летний ребенок.

Как сообщила порталу PenzaiInform.ru уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова, третьеклассник упал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома.

Тело мальчика обнаружили родители: они пришли с работы, увидели, что сына нет дома, окно было открыто, а погибший ребенок лежал под ним.

В Следственном управлении СК России по Пензенской области подтвердили информацию о гибели школьника и сообщили, что в обстоятельствах трагедии разбираются специалисты.