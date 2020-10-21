В Пензенской области машина скорой помощи попала в ДТП

21.10.2020 | 08:19

В Пензенской области автомобиль скорой помощи попал в аварию. Инцидент произошел на улице Ленина в Сердобске во вторник, 20 октября.

Кадрами, сделанными на месте ДТП, поделился один из участников местного сообщества во «ВКонтакте». На фото - лежащий на боку спецавтомобиль и стоящая рядом «Нива».

В комментариях пользователи набросились с критикой на водителя, который не уступил дорогу медицинским работникам.

«Я с температурой помогал мужикам поднять, обидно, что скорую машину не уважают! И так медики все запуганные и уставшие! А тут это!», - написал один из очевидцев.

«Минус одна скорая на район во время пандемии. И так бригады носятся и по городу, и еще по району же нужно успевать. А скоро дожди и грязь в селах. Трясина такая, что не везде полноприводный УАЗик проползет. И так автопарком скорых не блещем, а тут еще минус один. Будем надеяться, что власти что-то решат», - поделился переживаниями второй.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Проверку по факту случившегося проведут сотрудники ГИБДД.