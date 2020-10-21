Сетевое издание|18+|Среда|21 окт 2020|09:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензенской области машина скорой помощи попала в ДТП

Печать

В Пензенской области автомобиль скорой помощи попал в аварию. Инцидент произошел на улице Ленина в Сердобске во вторник, 20 октября.

Кадрами, сделанными на месте ДТП, поделился один из участников местного сообщества во «ВКонтакте». На фото - лежащий на боку спецавтомобиль и стоящая рядом «Нива».

В комментариях пользователи набросились с критикой на водителя, который не уступил дорогу медицинским работникам.

«Я с температурой помогал мужикам поднять, обидно, что скорую машину не уважают! И так медики все запуганные и уставшие! А тут это!», - написал один из очевидцев.

«Минус одна скорая на район во время пандемии. И так бригады носятся и по городу, и еще по району же нужно успевать. А скоро дожди и грязь в селах. Трясина такая, что не везде полноприводный УАЗик проползет. И так автопарком скорых не блещем, а тут еще минус один. Будем надеяться, что власти что-то решат», - поделился переживаниями второй.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Проверку по факту случившегося проведут сотрудники ГИБДД.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/serdobsktop_overhear
0
0
0
0
 
Гость||

В сёлах необходимо делать качественные дороги-там люди живут!Автохама совершившего ДТП со авто скорой помощи нужно строго наказать!

Гость||

Долетались.ощутили силу мигалки.

Гость||

Гость писал(a):

Долетались.ощутили силу мигалки.
К тебе поедут тихо,молча,неспеша...

Гость||

Гость писал(a):

В сёлах необходимо делать качественные дороги-там люди живут!
В сёлах и так нормальные дороги

Гость||

Неужто Нива могла так боднуть скорую, не верю

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте