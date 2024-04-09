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Криминал

Вымогатели, угрожавшие изнасиловать бизнесмена, лишились денег и свободы

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Вступил в силу приговор 4 жителям Пензенской области, вымогавшим деньги у сердобского предпринимателя под угрозой насилия и распространения позорящих его сведений.

Трое - жители Пензы в возрасте 51 года, 39 лет и 31 года, четвертый - 48-летний житель Сердобска. Дело пятого участника преступной группы выделено в отдельное производство.

30 января 2023 года подельники, знавшие, что сердобский бизнесмен получает высокую прибыль, сговорились завладеть его имуществом. Один из них раньше взял у предпринимателя в долг 2 млн руб. на покупку грузовика. Он пригласил жертву в дом своего родственника, чтобы отпраздновать покупку.

«Вместо праздничного застолья ничего не подозревающего потерпевшего в доме ожидали соучастники преступной группы, а на столе лежали резиновый молоток и ножницы. Чтобы испугать мужчину, его несколько раз ударили по голове. Под угрозой применения физического и сексуального насилия они потребовали от сердобчанина 500 тысяч рублей, а также отказа от 2 млн рублей, которые он дал в долг. Они предупредили, что снимут на камеру процесс сексуального насилия над сердобчанином и выложат видео в интернет», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

В итоге жертва отдала преступникам и требуемые деньги, и договор займа. Один из соучастников пригрозил коммерсанту расправой, если тот обратится в полицию.

Подсудимые отрицали свою вину в вымогательстве, утверждая, что в тот вечер они встретились с предпринимателем для урегулирования конфликта. Однако доказательства были против них. Часть имущественного ущерба и морального вреда они возместили до вынесения приговора.

Примечательно, что трое из четырех подсудимых уже имели судимость. В зависимости от роли каждого участника преступления Сердобский городской суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 7 лет и 2 месяцев до 8 лет.

Одновременно с осужденных солидарно взыскано в пользу бизнесмена в возмещение оставшейся части имущественного ущерба 350 тысяч рублей, а с одного из них - еще и компенсация морального вреда (50 тысяч).

«Приговор судебной коллегией по уголовным делам оставлен без изменений и вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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