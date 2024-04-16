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Общество

Сердобские активисты высадили кедры в городском парке

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Жители Сердобска высадили кедры в городском парке. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава местной администрации Марина Ермакова.

Деревья приехали из Крыма в виде семян, их собирала уроженка Сердобска и отправляла местному активисту.

Сердобские активисты высадили кедры в городском парке

«Сердобчанин посадил их на придомовой территории и на протяжении нескольких лет холил и лелеял маленькие деревца», - рассказала Марина Ермакова.

Сердобские активисты высадили кедры в городском парке

Мужчине удалось вырастить 18 саженцев, им от 2 до 4 лет. Было решено украсить кедрами парк «Березовая роща».

«Активистам этой благородной акции хочется пожелать успехов, и чтобы маленькие саженцы все принялись на новом месте, и через много лет вы с гордостью могли бы рассказать своим потомкам о том, что эти необычные для нашего Сердобска деревья были высажены вами», - отметила глава администрации.

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Источник — фото со страницы Марины Ермаковой
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