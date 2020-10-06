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Происшествия

В Пензе сгорела «Засека»: история легендарного ресторана

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Во вторник, 6 октября, в Пензе сгорела «Засека». Это был не только один из известнейших ресторанов, но и символ города.

История «Засеки» началась в 1977 году. Символический резной терем построили на месте прохождения оборонительной засечной черты по предложению секретаря обкома КПСС Георга Мясникова.

Автором основного здания был ведущий художник-архитектор Пензы Азарий Маматкадзе. Также над проектом работали художники-оформители Ю. Конаков, С. Леонтьев, Б. Нестеров, Н. Самсонов и учащиеся художественного училища.

В тереме была обустроена светлица и горницы с камином. Интерьер был выполнен в старорусском стиле, его украшали резные балясины и мебель. Большая часть обстановки была деревянной.

Первоначально в ресторане было более 50 посадочных мест. В 2008 году началось строительство нового зала. Современная «Засека» включала в себя: двухуровневый зал с танцплощадкой, каминный зал, крытую летнюю террасу, бар «Мельница» с открытой танцплощадкой, банкетную беседку и две закрытые беседки.

К декорированию нового зала привлекли лучших пензенских мастеров - резчиков по дереву. Они оформили стены, мебель и элементы декора в старорусском стиле. На территории зала были поставлены две водяные мельницы, потолок украсили люстрами-ладьями. При этом также были использованы преимущественно натуральные материалы. Сруб выполнили из массива лиственницы, элементы декора - из дуба.

На сайте «Засеки» сообщается, что заведение три года подряд становилось победителем городского конкурса «Ресторан года».

«Но на этом мы не останавливаемся, наша цель - попасть в топ лучших ресторанов России!» - утверждали сотрудники «Засеки».

Пожар в здании ресторана вспыхнул в 19:40. Спустя 6 минут на месте ЧП работали 8 пожарных расчетов. Огонь охватил все заведение. Губернатор Иван Белозерцев назвал случившееся бедой для Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/lubimdetok
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Гость||

Очень жаль.. Отличный персонал, руководство.. Жаль что так случилось.. Я всё таки надеюсь что это не поджог... Терпения и здоровья собственникам и персаналу

Дмитрий Н. Мотовилов||

Кухня для рядового клиента омерзительная.

Гость||

Рядовому клиенту там нехрен делать.тем более теперь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

История «Засеки» началась в 1977 году.
ну а дальше что там с историей как она в частные и кому ручки попала?

Гость||

Гость писал(a):

Я всё таки надеюсь что это не поджог...
нет что ты проводка

Гость||

Повторилась история с "Петушком"...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Рядовому клиенту там нехрен делать.тем более теперь.
Как нехрен? А за счёт кого кормить нерядового?

Гость||

ну класно у буржуев горит душевно ярко впечатляющи.

Гость||

демонтаж по пензенски

Гость||

Гость писал(a):

ну а дальше что там с историей как она в частные и кому ручки попала?
У нас тут в стране в 90-ые годы приватизация проходила, всё в частные руки переходило, слышали может о таком?

Гость||

Ну, ребята. Хватит уже стебаться.. На фото смотреть страшно а что там творилось в живую.. Это очень страшно.. Не дай Аллах такое пережить..

Имя: Гость
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