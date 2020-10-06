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Происшествия

В Сети появились фотографии полыхающего ресторана «Засека»

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Вечером во вторник, 6 октября, в Пензе произошел крупный пожар. По сообщениям очевидцев, загорелся ресторан «Засека».

Фотографии полыхающего строения стали публиковать в городских группах в соцсетях. Позднее видеозаписью, снятой неподалеку от места пожара, поделился участник водительского чата в Viber.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Анна Шупилова сообщила, что в настоящее время на месте возгорания работают пожарные подразделения.

«Остальное - чуть позже», - уточнила она в 19:55.

За два дня до этого, 4 октября, на улице Куйбышева в Пензе загорелся дом № 20. В нем располагался ресторан «Дом книголюба».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Как жалко!

Гость||

Офигеть

Гость||

Красиво! Сразу вспомнил пионер-лагерь..

Гость||

Золотой петушок, теперь это....что ж вы упыри, делает???? Ради застройки готовы мать продать. .чтоб такое...

Гость||

Очень жаль. Один из нормальных символов Пензы.

Гость||

Нисколько не жаль. Раньше Засека каждое лето сжигалась дотла.

Гость||

Поддечь ради щастройки...как это по ....

Гость||

Самый дорогой ресторан города.

Гость||

Кошмар (( Очень-очень жалко.

Гость||

Гость писал(a):

Поддечь ради щаст
А вот и дурачок вскукарекнул!

Гость||

Упыри, еще и страховку получат....

Гость||

Какой застройки?

Гость||

Вот теперь Мясников точно в гробу вертится ((((

Гость||

Да, участь Золотого петушка ждет все наши достопромечательности....упырям ничего святого

Гость||

Жалко ..

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Имя: Гость
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