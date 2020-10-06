В Сети появились фотографии полыхающего ресторана «Засека»

06.10.2020 | 19:59

Вечером во вторник, 6 октября, в Пензе произошел крупный пожар. По сообщениям очевидцев, загорелся ресторан «Засека».

Фотографии полыхающего строения стали публиковать в городских группах в соцсетях. Позднее видеозаписью, снятой неподалеку от места пожара, поделился участник водительского чата в Viber.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Анна Шупилова сообщила, что в настоящее время на месте возгорания работают пожарные подразделения.

«Остальное - чуть позже», - уточнила она в 19:55.

За два дня до этого, 4 октября, на улице Куйбышева в Пензе загорелся дом № 20. В нем располагался ресторан «Дом книголюба».